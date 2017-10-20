Доходы южноуральского бюджета увеличатся на 12,7% (ВИДЕО)

Правительство Челябинской области утвердило областной бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главный финансовый документ сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития области.

С учетом этого налоговые и неналоговые доходы регионального бюджета на 2018 год запланированы с увеличением к первоначальному прогнозу текущего года на 19%, в общей сумме 119,2 миллиарда рублей. Их доля составит 86% в общем объеме доходов, – доложил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

Основная часть доходов традиционно формируется из четырех источников: 42% составит налог на прибыль (впервые за 6 лет может вернуться на лидирующие позиции), 35% собственных поступлений обеспечит налог на доходы физлиц, 10% налог на имущество организаций, 6% – акцизы.

Кроме того, в проект бюджета включены федеральные средства, предусмотренные для региона в следующем году, в размере 19,9 миллиарда рублей.

Таким образом, общий объем доходов в бюджете Челябинской области на 2018 год определен в размере 139,1 миллиарда рублей с приростом к первоначальному уровню 2017 года на 12,7%.

Расходы областного бюджета на ближайший год составят 151 миллиард рублей, что выше уровня текущего года на 13%.

Бюджет сохранит социальную направленность

Казенные траты на социальную политику увеличатся с первоначальным планом на 7% и составят 53,6 миллиарда рублей.

Существенно – на 1,3 миллиарда рублей – возросли расходы на оплату страховых взносов по системе ОМС неработающего населения области.

Финансирование образования в 2018 году вырастет до 38,5 миллиарда рублей или на 11%. На 40% увеличится объем средств на развитие здравоохранения и составит 13,4 миллиарда рублей.

На развитие физкультуры и спорта будет направлено 2,2 миллиарда рублей. Расходы в сфере культуры увеличены на треть – до 1,6 миллиарда рублей.

В 2018 году общая сумма расходов, обеспечивающих инфраструктурное и экономическое развитие области, увеличится на 30% и составит 23,6 миллиарда руб.

Что касается межбюджетных отношений с муниципалитетами, здесь южноуральские власти продолжат стремиться к их прозрачности и сохранению устойчивости местных бюджетов.

Объем трансфертов местным бюджетам в 2018 году составит 16,4 миллиарда рублей.

Там, где бюджет формируется за счет дотаций, чиновники планируют ввести жесткий контроль, а, если понадобятся, то и ограничения.

Добавим, дефицит бюджета Челябинской области на 2018 год составит 11,9 миллиарда рублей или 10% собственных доходов бюджета. Недостающие средства власти планируются восполнить облигациями и коммерческими займами.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский отметил, что главный финансовый документ будет рассмотрен в первом чтении на заседании Законодательного собрания Челябинской области в ноябре.

Челябинск, Юлия Димова, Николай Бутов

Челябинск. Другие новости 20.10.17

Директора челябинского театра задержали за взятку и растраты . / «Возьмите кредит и проведите газ…» Южноуральское село оставили без отопления (ФОТО). / Челябинец открыл стрельбу из окна многоэтажки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»