Южноуральский полицейский, нагло обворовавший старушку, предстанет перед судом

В Челябинской области сотрудника МВД будут судить за кражу «похоронных» денег у пенсионерки.

Как уже сообщал «Новый День», вопиющий произошел случай в июне 2016 года в Копейске. В полицию позвонила пожилая горожанка и сообщила, что незнакомка цыганской внешности под видом работника соцслужбы обманом похитила у нее 60 тысяч рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели квартиру, опросили хозяйки и уехали. После отъезда полицейских старушка вдруг поняла, что куда-то пропал сертификат Сбербанка России на предъявителя в размере 167,5 тысяч рублей. Эти деньги пенсионерка собирала на собственные похороны, чтобы близкие в случае ее смерти могли без труда снять деньги и оплатить все расходы.

Пострадавшая вновь обратилась в отдел полиции Копейска и даже пообщалась с приезжавшими к ней сотрудниками, однако те заявили, что знать не знают ни о каком сертификате. Старушка не растерялась и написала заявление в прокуратуру.

В ходе дальнейшей проверки вместе с сотрудниками ФСБ установлено, что уже на следующий день оперуполномоченный отдела по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений МВД Копейска обналичил сертификат с помощью ранее судимого знакомого. Полицейский привез подельника на машине в банк, тот, предъявив документы, снял деньги, после чего забрав 2,5 тысячи, передал заказчика оставшиеся 165 тысяч. Впоследствии мужчину задержали. На допросе он пояснил, что полицейский также советовал ему выбросить паспорт, чтобы в случае чего списать всю вину на мошенников.

В отношении сотрудника МВД Копейска возбудили сразу два уголовных дела, обвинив его в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ) и краже с причинением значительного ущерба потерпевшему (пункт «в», часть 2 статьи 158 УК РФ).

Как сообщила РИА «Новый День» зампрокурора Копейска Жанна Синдянкина, в связи с тем, что преступление полицейский совершил непосредственно при исполнении служебных обязанностей, действия сотрудника полиции способствовали подрыву доверия населения к правоохранительным органам, а также сформировали негативное отношение к стражам порядка. В настоящий момент расследование дела завершено. В отношении сотрудника МВД уже утверждено обвинительное заключение. В ближайшее время материалы поступят на рассмотрение в Копейский городской суд.

Добавим, обвиняемый признался в содеянном и полностью возместил причиненный старушке ущерб.

Челябинск, Юлия Димова

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