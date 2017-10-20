Глава южноуральского села «отправил в игнор» судью и прокурора

В Челябинской области сельского чиновника наказали за отказ заявлять о банкротстве МУП.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, в августе 2016 года руководитель администрации Песчановского сельского поселения издал распоряжение о ликвидации МУП «Песчановский водоканал»,

Далее сотрудники надзорного ведомства провели проверку, в ходе которой выяснилось, что муниципальное предприятие более трех месяцев не выплачивало зарплату работникам, накопив долг в размере 390 тысяч рублей.

Ситуация усугублялась тем, что организация оказалась неплатежеспособна: движимого и недвижимого имущества в собственности МУПа не было. Согласно действующему законодательству, учредитель фирмы-банкрота обязан обратиться с иском в арбитражный суд о признании юрлица несостоятельным. Между тем, глава поселения это обязательство проигнорировал. В отношении чиновника возбудили административное дело по части 5 статьи 14.13 КоАП РФ.

В ходе ранее проведенной проверки также установлено, что председатель ликвидационной комиссии предприятия, коим являлся глава муниципального образования, нарушил требования федерального закона при ликвидации МУПа.

В июне прошлого года чиновнику было выдано предписание о необходимости соблюдать установленный порядок, однако по истечению месяца никаких исправлений не последовало.

В результате в отношении главы поселения возбудили еще одно административное дело за умышленное невыполнение требований прокурора.

По итогам рассмотрения дел глава Песчановского оштрафован на 7 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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