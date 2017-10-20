Общественно опасны: адептов секты, доведших послушницу до психоза, отправили в СИЗО   

Руководители религиозной секты «Орда» в Челябинской области арестованы за причинение умышленного вреда здоровью.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, в период 2015-206 годов две жительницы области руководили организацией, посягающей на личность и права граждан.
Одной из жертв в стала 42-летняя челябинка, исправно посещавшая сектантские обряды на протяжении двух лет.
Затем у женщины начались серьезные проблемы с психическим здоровьем. Послушница заявляла, что слышит голоса, страдала манией преследования, избивала себя плеткой, таким образом изгоняя духов. После очередного обряда самоочищения горожанку поместили в психиатрическую больницу.
Вскоре оперативники задержали двух активисток «Орды», предъявив им обвинения в доведении послушницы до сумасшествия.
Свою вину адепты не признали, заявив, что религиозная община помогает людям.
Отметим, еще в апреле 2014 года деятельность секты на территории Челябинской области была запрещена областным судом. В ходе обысков у активисток изъяты обрядовые предметы и литература, используемая в деятельности указанной запрещенной организации.
По ходатайству следователя суд отправил подозреваемых под стражу.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
В ходе расследования уголовного дела будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление.
Расследование продолжается.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 20.10.17
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