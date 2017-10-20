Небо становится ярче: в выходные можно будет наблюдать звездный фейерверк

Любителей наблюдать за звездами в ближайшие выходные ждет увлекательное шоу – На 21 октября придется максимум метеорного потока Ориониды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Московского планетария, метеорный поток Ориониды связан с кометой Галлея (1Р/Halley). Последний раз она пролетала мимо Земли в 1986 году, однако ее оторвавшиеся осколки достигают земной атмосферы дважды в год, образуя метеорные потоки: весной – Майские Аквариды, а осенью – Ориониды.

Впервые Ориониды задокументировал Эдвард К. Херрик, наблюдавший метеорный поток в октябре 1839 и 1840 годах. Спрогнозировать же следующее прибытие смог Александр Стюарт Гершель. В октябре 1864 года он насчитал 14 метеоров с радиантом в созвездии Ориона. В следующем году Гершель-младший подтвердил точку радианта.

Частички метеорного роя Орионид врезаются в земную атмосферу на скорости около 66 км/сек. Поэтому сами метеоры достаточно быстрые и часто оставляют следы. Обычно они имеют белый цвет, но иногда среди них попадаются и красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые метеоры с яркостью около +2,5 m звездной величины.

Наблюдать Ориониды лучше всего с полуночи до утра, в юго-восточной части неба при ясной погоде, отмечают специалисты. Прогнозируется максимум ярких падающих звезд – до 15-20 метеоров в час. Луна в этот время будет за горизонтом и наблюдениям не помешает.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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