Южноуралец разобрал чужой дом, чтобы согреть подружку

Житель Челябинской области пустил на дрова чужой дом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, в дежурную часть полиции обратился 41-летний мужчина. Он пояснил, что неизвестные разобрали его деревянный дом, расположенный в поселке Рабочий на территории Еманжелинска. Сам заявитель в доме не жил, однако периодически там бывал, чтобы проверить имущество.

В очередной раз приехав в дом, горожанин не обнаружил внешних стен постройки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в краже. Им оказался 46-летний местный житель. Задержанный пояснил, что использовал бревна и доски в качестве дров для отопления дома своей знакомой.

На мужчину завели уголовное дело о краже. Причиненный хозяину дома ущерб оценили в 150 тысяч рублей. Отметим, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Подозреваемого оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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