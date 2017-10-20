На Южном Урале сохраняется перекос  рынка труда – на бирже одни бухгалтеры   

В Челябинской области наблюдается несоответствие вакансий, заявляемых работодателями, образовательному и квалификационному уровню безработных.

Как сообщили РИА «Новый День» в главном управлении по труду и занятости населения, по-прежнему отмечается острая потребность в кадрах рабочих специальностей.

Так, на 504 вакансии токарей претендует всего 100 человек, на 372 свободных местах для овощеводов нашлось всего 8 желающих, в банке вакансий есть 303 предложения для бетонщиков, их готовы рассмотреть 47 человек, на 192 вакансии арматурщиков приходится 9 соискателей, на 143 фрезеровщиков – 25.

Зато на 61 место претендуют 460 юристов, на 51 место – 624 экономиста, а «конкурс» среди бухгалтеров составляет 9 человек на одну вакансию.

Отметим, что больше всего в Челябинской области не хватает врачей – 1084 вакансия и медсестер – 585 свободных ставок.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 20.10.17

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