Экономика Челябинской области вышла на траекторию роста

В ближайшие три года южноуральские эксперты прогнозируют рост экономики региона. Об этом на прошедшем сегодня заседании правительства Челябинской области заявил глава минэкономразвития Сергей Смольников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выступая с прогнозом социально-экономического развития на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, чиновник выделил основные тенденции 2017 года.

Так, за 9 месяцев текущего года индекс промышленного производства увеличился на 4,8%. Объемы работ в строительстве – на 11%, ввод в эксплуатацию жилых домов – на 6,7%. Среднемесячная заработная плата повысилась на 7%, также фиксируется рост реальной заработной платы на 3,6%.

Между тем, показатели инвестиций в основной капитал снизились на 1,7%, товарооборота – на 4,6%, платных услуг – на 1,8%, реально располагаемые доходы населения снизились на 6,5%.

При формировании социально-экономического прогноза для Челябинской области на 2018 год учитывались тенденции российской и мировой экономики, в частности замедление мирового экономического роста с 3% в 2016 году до 2,8% к 2020 году.

Особое влияние на данный процесс, по словам г-на Смольникова, оказали финансовые и экономические санкции в отношении российской экономики, а также ответные меры на протяжении всего прогнозного периода.

Среди положительных моментов можно выделить сохранение уровня инфляции на уровне 4%, рост отраслей, не зависящих от импорта, ограничение темпов роста тарифов естественных монополий уровнем инфляции и, как следствие, повышение инвестиционной активности частного сектора.

В целом, прогноз сформирован на основе трех подходов – консервативного, целевого и базового. Причем последний взят за основу проекта бюджета Челябинской области на 2018 год.

Так, базовый сценарий развития экономики Южного Урала предполагает стабилизацию ситуации в 2018 году с переходом к незначительному росту в ближайший период. Валовый региональный продукт в следующем году, по прогнозам экспертов, вырастет на 1,5%, в 2019-м – на 1,3%, в 2020-м – на 1,7%.

По индексу промышленного производства в 2018 году ожидается рост 101,3%, в последующие пару лет – еще по одному проценту.

Приток инвестиций в основной капитал в 2018 году увеличится на 7%. «Как мы и прогнозировали в прошлом году, вышли на траекторию роста, которая сохранится в среднесрочном периоде», – подытожил южноуральский министр.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 20.10.17

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