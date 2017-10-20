Перекресток в центре Челябинска закроют на все выходные

В Челябинске перекроют дорогу возле автовокзала «Юность».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Челябинска, в связи с ремонтом трамвайных путей с 23 часов 20 октября будет закрыто движение транспорта по улице Красная на пересечении с улицей Труда.

Запрет продлится все выходные. По заверениям чиновников, движение восстановят в 6 часов 23 октября.

Напомним, ремонт трамвайных путей на центральных улицах города уже второй месяц лишает челябинцев востребованных маршрутов. Так, с 16 октября полностью закрыто движение трамваев в сторону Медгородка. Ранее были отменены все трамвайные маршруты в сторону железнодорожного вокзала.

Движение трамваев в районе улиц Красной и Труда обещали восстановить 21 октября. Однако, как минимум, до понедельника трамвай №6 продолжит курсировать по маршруту «ЧТЗ – Центр – ЧТЗ», маршруты №17 и №20 будут по-прежнему отменены.

Челябинск, Юлия Димова

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