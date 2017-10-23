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Понедельник, 23 октября 2017, 14:58 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

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В Магнитогорске годовалого малыша убило кухонной плитой

В Магнитогорске годовалого малыша убило кухонной плитой

В Магнитогорске проводится проверка по факту гибели ребенка.

Как сообщили РИА в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, бездыханное тело годовалого мальчика днем 21 октября обнаружено в одной из квартир Орджоникидзевского района.

По предварительным данным, ребенок, оставшись без присмотра взрослых, опрокинул на себя кухонную плиту. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

«Новый День – Челябинск» , и

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Димова

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