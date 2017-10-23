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Понедельник, 23 октября 2017, 14:58 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

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«Воду не ждите»: на северо-западе Челябинска крупная коммунальная авария (ВИДЕО)

«Воду не ждите»: на северо-западе Челябинска крупная коммунальная авария (ВИДЕО)

В Челябинске десятки домов остались без воды из-за коммунальной аварии.

Как передает корреспондент РИА , повреждение на водоводе диаметров 1000 мм напротив дома №156 по улице Братьев Кашириных произошло накануне вечером.

Информация о вытекающей из колодца воды появилась в соцсетях. «Авария! Вода наполнила все колодцы, ремонтники направляют ее на дорогу», – сообщается в группе «Тополинка, Тополиная аллея Челябинск».

В результате коммунального ЧП затопило улицу Братьев Кашириных

По данным МУП ПОВВ, сегодня утром подача воды прекращена в жилые дома и социальные объекты сразу четырех микрорайонов Челябинска, расположенных в границах улиц Братьев Кашириных, Салавата Юлаева, 250 лет Челябинску, Молодогвардейцев.

Без водоснабжения остался, в том числе, главный корпус Челябинского госуниверситета. На период отключения в вузе отменены все занятия.

В настоящее время на месте аварии работают ремонтные службы, коммунальщики устанавливаются место повреждения. «В общем, воду не ждите, из первых уст вам доношу, – написала в соцсетях челябинка, знакомая с ситуацией. – Папа работает на отключении. Сказал: большая авария, даже из других районов бригады вызвали. Не могут откачать воду тремя машинами».

Челябинск, Юлия Димова

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