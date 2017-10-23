Снегопад парализовал движение на южноуральских трассах

ГИБДД советует южноуральцам воздержаться от поездок на дальние расстояния.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сильная метель разыгралась сегодня утром в южных районах области.

Из-за обильных снегопадов затруднено движение на трассе Южноуральск – Магнитогорск. Плохую видимость и сцепление колес с асфальтом экстренные службы отмечают на автодороге Черноречье – Чесма – Варна – Карталы – Бреды.

Напомним, накануне в связи с прохождением снежного циклона в регионе объявлено штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, 23 октября в южных районах Челябинской области ожидается сильный снег, метели, возможно налипание мокрого снега на провода, на дорогах – гололедица. Кроме того, усилится ветер, отдельные его порывы достигнут 23 метров в секунду.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 23.10.17

«Воду не ждите»: на северо-западе Челябинска крупная коммунальная авария (ВИДЕО). / В Магнитогорске годовалого малыша убило кухонной плитой. / Стремление к власти. Гороскоп РИА «Новый День» на 23 – 31 октября 2017. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»