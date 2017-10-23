«Особо опасен»: директора челябинского театра отправили в СИЗО

Суд избрал меру пресечения руководителю Нового художественного театра.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Тракторозаводского райсуда, директор учреждения культуры помещен в следственный изолятор сроком до 19 октября. Ему предъявлено обвинение в мелком взяточничестве и четырех эпизодах присвоения бюджетных средств.

Напомним, руководитель НХТ был задержан на прошлой неделе. По версии следствия, в 2016 – 2017 годах директор театра присвоил более 235 тысяч рублей, подписав акты о выполнении фиктивных работ сторонними организациями.

Кроме того, прошлым летом, якобы, за взятку в 10 тысяч рублей глава театра продлил договор на выполнение работ, заказанных еще прежним директором. В настоящий момент оперативники устанавливают причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям. Исполняющим обязанности директора НХТ временно назначен его заместитель.

В заявленном ходатайстве о заключении под стражу следователь отметил, что задержанный обвиняется в особо тяжком преступлении, холост, не имеет иждивенцев, может скрыться от правосудия, оказывать давление на свидетелей либо продолжит заниматься преступной деятельностью, находясь на посту директора НХТ. «Подследственный и его адвокат настаивали на избрании ему меры пресечения, не связанной с лишением свободы, однако альтернативу в виде домашнего ареста или залога не предложили», – пояснила пресс-секретарь суда Татьяна Савенкова.

К слову, осужденный за взятки фаршированными осетрами экс-мэр Копейска практически на протяжении всех следственных действий находился под домашним арестом.

А бывшего ректора УралГУФК, обвиняемого в получении взяток на общую сумму в 2 миллиона рублей, вместе с дочерью Центральный райсуд и вовсе освободил из-под домашнего ареста. Правда, затем облсуд отменил постановление, продлив меру пресечения всем фигурантам уголовного дела.

Челябинск, Юлия Димова

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