Суровые уральцы: кыштымец  пытал приятеля  утюгом

Житель Челябинской области вымогал у приятеля деньги раскаленным утюгом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопиющий случай произошел в одной из квартир Кыштыма. 46-летний мужчина выпивал с товарищем у него дома. Когда спиртное закончилось, гость потребовал у собутыльника денег, чтобы сходить в магазин. Тот заявил, что в кошельке пусто, однако после многочисленных просьб все-таки дал приятелю банковскую карту и сообщил от нее пин-код.

Мужчина добрался до терминала, однако снять деньги не сумел: пароль оказался неверным. Разъяренный мужчина вернулся в квартиру, избил пьяного друга и потребовал назвать другие цифры. Однако и вторая попытка оказалась неудачной – пароль не совпадал. «Мужчина снова вернулся в квартиру, но его товарищ уже спал, – цитирует «Кыштымский рабочий» пресс-секретаря городского отдела полиции Светлану Дятлову. – Тогда он накалил утюг и начал прижимать его к щеке и к груди спящего. Под пытками тот назвал верный пин-код».

Впрочем, и третья попытка купить алкоголь провалилась – на карте не оказалось средств.

Вскоре злоумышленника задержали. Выяснилось, что мужчина ранее уже был судим за кражу. В этот раз южноуральцу предстоит ответить за грабеж. Отметим, мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.

В настоящий момент подследственный находится под подпиской невыезде.

Челябинск, Юлия Димова

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