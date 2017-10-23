И целого центра мало: в Челябинске платную парковку собираются сделать даже на пешеходной Кировке (карта)

Власти Челябинска прокомментировали свои планы по созданию единого парковочного пространства. Альтернативы для желающих ставить авто бесплатно не будет.

Как уже сообщал «Новый День», постановление о создании и использовании платных парковочных мест в центре Челябинска глава администрации Евгений Тефтелев подписал в конце минувшей недели. В документе прописаны 68 участков дорог общего пользования, где в скором будущем появятся платные машиноместа.

Отметим, что планируется разместить платные парковки и на участке улицы Кирова между домами №80 и №114. Напомним, сейчас это Кировка – пешеходная зона. Каким образом, там появятся парковки, в документе не уточняется. Возможно, городские власти ради получения прибыли задумали лишить Кировку статуса учреждения культуры и пешеходной зоны.

Ответственным за исполнение постановления назначен глава города по имущественным вопросам Владимир Елистратов.

Сегодня глава города Евгений Тефтелев заявил, что уже имеются потенциальные инвесторы по созданию единого парковочного пространства в Челябинска. Программа рассчитана на ближайшие 5 лет. Проект по внедрению единого парковочного пространства обойдется инвестору в 200-300 миллионов рублей. В бюджете таких средств не предусмотрено. За эти деньги к 2022 году в центре города планируется поэтапно создать порядка 500 платных парковок.

От метим, в городе на сегодняшний день насчитывается около 400 тысяч автомобилей.

Чиновник добавил, что в настоящий момент МУП «Городские парковки» готовит пилотный вариант обустройства платных стоянок на Театральной площади, где челябинцы и гости города хаотично паркуют свои автомобили. Решение о платной парковке, по мнению градоначальника, в первую очередь, обеспечит безопасность имущества автовладельцев, в том числе сотрудников мэрии. Им также придется хранить авто за деньги. «Когда сотрудник администрации выплачивает огромные штрафы за неправильную парковку – это обидно», – заявил мэр Челябинска. Вопрос, насколько обидно челябинцам отдавать деньги за стоянку на дорогах общего пользования, он предпочел не обсуждать. Кстати, несколько бесплатных машиномест власти все же обещают оставить инвалидам.

О финансовой выгоде данного мероприятия для бюджета мэр Челябинска распространяться не стал, заявив, что журналистов оповестят об этом дополнительно.

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Челябинск, Юлия Димова

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