Торговали арбузами: челябинские киоски «Роспечати» ждет участь шаурмы

Челябинские власти объявили войну газетным киоскам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», демонтаж павильонов «Роспечати» и «Вечернего Челябинска» на гостевых маршрутах областного центра активно обсуждался сегодня в мэрии.

Глава администрации Евгений Тефтелев дал распоряжение специальной комиссии вместе с депутатским корпусом проработать особый порядок функционирования торговых объектов.

Напомним, киоски с прессой оказались под прицелом чиновников на прошлой неделе. Владельцам были разосланы предписания о демонтаже 15 торговых объектов, в том числе, киоска на остановке «Алое поле».

Сегодня чиновники пообещали приостановить рассылку уведомлений о сносе павильонов, чтобы в каждом отдельном случае разобраться, чем на самом деле торгуют газетчики – прессой или овощами и фруктами.

По данным властей, в распоряжении администрации имеются фотографии, на которых газетные киоски буквально обложены прилавками с помидорами и арбузами. А такая практика в уличной торговле города не допустима.

Между тем, продавцы периодики настаивают, что чиновники вышли далеко за пределы правового поля.

Ранее гендиректор «Роспечати» в Челябинске Константин Федоринин заявил, что администрация умышленно не продлевает договоры аренды муниципальной земли, на которой расположены киоски розничной торговли. В результате торговые точки становятся нелегальными и подлежат сносу.

Согласно последней информации, в ближайшем будущем на гостевых маршрутах Челябинска могут быть демонтированы порядка 160 газетных киосков. На их месте к саммитам ШОС и БРИКС по задумке властей должны появиться торгово-остановочные комплексы.

Челябинск, Юлия Димова

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