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Понедельник, 23 октября 2017, 14:57 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

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В южноуральскую колонию пытались ввезти «фаршированные» бревна   

В южноуральскую колонию пытались ввезти «фаршированные» бревна   

Сотрудники исправительной колонии №24 Озерска перехватили крупную партию сотовых телефонов.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ ФСИН по Челябинской области, попытку провоза 38 мобильников в пресекли работники оперативного дела.

Рядом с колонией сотрудники ФСИН нашли деревянные брусья с вырезанными в них тайниками. Помимо сотовых телефонов внутри лежали 34 зарядных устройства, наушники, usb-провода, 500 граммов дрожжей и машинка для татуировок с комплектующими частями. Отметим, сами брусья предназначались для нужд учреждения: на территории режимного объекта располагается мебельный цех.

В настоящий момент по факту провоза контрабандного товара проводится проверка, устанавливаются заказчики и исполнители.

Челябинск, Юлия Димова

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