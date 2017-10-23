В южноуральскую колонию пытались ввезти «фаршированные» бревна   

Сотрудники исправительной колонии №24 Озерска перехватили крупную партию сотовых телефонов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ ФСИН по Челябинской области, попытку провоза 38 мобильников в пресекли работники оперативного дела.

Рядом с колонией сотрудники ФСИН нашли деревянные брусья с вырезанными в них тайниками. Помимо сотовых телефонов внутри лежали 34 зарядных устройства, наушники, usb-провода, 500 граммов дрожжей и машинка для татуировок с комплектующими частями. Отметим, сами брусья предназначались для нужд учреждения: на территории режимного объекта располагается мебельный цех.

В настоящий момент по факту провоза контрабандного товара проводится проверка, устанавливаются заказчики и исполнители.

Челябинск, Юлия Димова

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