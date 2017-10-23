50 тысяч за первый класс: прокуратура подсчитала поборы в челябинских школах

Прокуратура подтвердила жалобы челябинцев на добровольно-принудительные взносы в школах.

Как уже сообщал «Новый День», в канун нового учебного года южноуральцам предложили сообщать о поборах в школах по телефону «горячей линии» областной общественной палаты. За две недели поступило 147 звонков, половина жалоб касалась челябинских школ.

По обращениям родителей учащихся 8 образовательных учреждений Челябинска были проведены прокурорские проверки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного ведомства, доводы заявителей частично подтвердились.

В школе №39 Тракторозаводского района выявлен факт незаконного взимания денег на нужды учебного заведения с ребенка-сироты.

В Ленинском районе обнаружены нарушения закона о благотворительной деятельности в работе Челябинского городского общественного фонда развития лицея №77 «Пладиас». В прокуратуре отметили, что для родителей устанавливались суммы пожертвований, что с точки зрения действующего законодательства недопустимо. Также сотрудники фонда требовали от родителей погасить накопившиеся долги, при этом фонд в статусе юрлица размещался в лицее без согласия собственника и учредителя образовательной организации.

В гимназиях №№ 23, 76,77 продавали места в первом классе челябинцам, не живущим на закрепленной территории. Детей зачисляли лишь после оплаты «добровольных» пожертвований – в размере от 12 тысяч до 50 тысяч рублей.

В ряде учебных заведений родителей заставляют ежегодно пополнять фонд школы: в школе №39 каждый учащийся обязан был заплатить 1 тысячу рублей, в лицее №77 – 6 тысяч, в гимназии – №76 – 7 тысяч.

В надзорном ведомстве отметили, что родительские средства расходовались на выполнение работ и услуг, финансирование которых осуществляется из городского бюджета: ремонт помещений, кровли, пожарной сигнализации, вентиляции, замену окон, оборудование системой видеонаблюдения пунктов проведения экзаменов.

«В лицее № 77 за счет денежных средств, собранных с родителей оплачивались курсы повышения квалификации педагогических работников, публикации статей в журналах, услуги связи и Интернета», – добавили в ведомстве.

По итогам проверки в комитет по делам образования Челябинска внесено представление с требованием устранить нарушения. Работа по жалобам родителей на поборы в школах продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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