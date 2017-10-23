На Южный Урал надвигаются морозы

В Челябинской области ожидаются минусовые температуры.

Как передает корреспондент «Новый День», грядущей ночью столбики термометров опустятся до -3,-8 градусов, в горах и низинах похолодает до -11. Днем во вторник синоптики обещают южноуральцам 0,-5 градусов.

В последующие двое суток мороз усилится: в ночь на четверг столбики термометров в горнозаводской зоне покажут -15 градусов.

Ветер преимущественно северо-западного направления будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, отдельные порывы достигнут 16 м/c.

В Челябинске ближайшие трое суток в дневные часы ожидается 0, -2 градуса, ночью похолодает до -7. Во вторник выпадет небольшой снег, в среду и четверг осадков не предвидится.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 23.10.17

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