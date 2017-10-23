Автобус с пассажирами слетел в кювет на обледенелой трассе

Пассажирский автобус «Челябинск – Магнитогорск» попал в ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожная авария произошла сегодня в 11:15 в Пластовском районе недалеко от поселка Степной. На обледенелой трассе водитель не справился с управлением, автобус вылетел за пределы дороги и приземлился в кювете.

Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.

По предварительным данным, никто из пассажиров серьезно не пострадал.

«Живы, отделались лёгким испугом, – написала свидетельница происшествия, ехавшая следом за автобусом. – Перед Степным, кстати, была жёсткая авария. То ли три машины, то ли четыре размотало. Стояла скорая помощь».

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. Официальных комментариев от представителей ГИБДД не поступало.

Челябинск, Юлия Димова

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