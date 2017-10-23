В центре Челябинска загорелся троллейбус

В Челябинске вспыхнул троллейбус с пассажирами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, сообщение о ЧП с городским электротранспортом на остановке «Детский мир» поступило на пульт дежурного в 14 часов 31 минуту. К моменту приезда пожарных горел салон троллейбуса 17 маршрута. Пять пассажиров, кондуктор и водитель эвакуировались самостоятельно.

Спустя 15 минут возгорание ликвидировали. По данным спасателей, в троллейбусе загорелась электропечь, расположенная под сиденьем кондуктора.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Челябинск, Юлия Димова

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