На мучителей старушки-инвалида завели уголовное дело

В Челябинске возбудили уголовное дело по факту истязания пожилого инвалида.

Как уже сообщал «Новый День», беспомощную старушку обнаружили на полу в квартире Ленинского района соседи.

К тому моменту одинокий инвалид с многочисленными ожогами пролежала в грязи и антисанитарии не менее недели. За это время на теле старушки образовались пролежни, ошпаренные участки кожи облюбовали черви, на пострадавшую садились мухи (окна в квартире были настежь открыты). В тяжелом состоянии старушку госпитализировали.

В интересах пострадавшей общетвенники обратилось с заявлением в полицию.

В ходе проверки выяснилось, что незадолго до случившегося инвалид-колясочник заключила договор ренты с физлицом. По соглашению сторон за челябинкой должна была присматривать сиделка, за это соцработнику после смерти подопечной перепадала ее квартира. Следователи не исключают, что сиделка практически довела старушку до смерти, чтобы поскорее завладеть ее имуществом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, материалы проверки переданы в следственные органы, где по итогам рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». В ходе расследования будет дана уголовно-правовая оценка действиям работников социальных служб. Запланированы и проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. Устанавливаются лица, причастные к истязанию пенсионерки.

Челябинск, Юлия Димова

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