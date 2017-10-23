Произвол или сговор с чиновниками? В Челябинске частник «отжимают» востребованный муниципальный маршрут

В Челябинске частный перевозчик выпустил автобусы на муниципальный маршрут.

Как передает корреспондент «Новый День», подозрительную активность челябинцы отметили на маршруте автобуса №15 «ЧМЗ – ЮУрГУ». Согласно официальному расписанию, на линии работают два автобуса ООО «Общественный городской транспорт».

Между тем, сегодня горожане насчитали намного больше единиц подвижного состава, причем большинство из них имели наклейки «Первая транспортная корпорация». Отметим, группа компаний «ПТК» принадлежит депутату Челябинской городской думы Станиславу Новичихину.

Ранее сообщалось, что г-н Новичихин намерен выкупить выставленное на торги имущество банкротящегося МУП «Челябавтотранс» – 120 автобусов и автобазу на улице Молодогвардейцев.

«Значит, «потенциальный арендатор» и «спаситель челябинского автобуса» решил напролом пойти. Сам вопит против нелегалов и вылезает без допусков. Противоречие», – комментируют ситуацию на одном из городских форумов.

«№15 «ЧМК – ЮУРГУ», без льгот, проезд 20 рублей! С другого автобусного парка №15 «ЧМК – ШЕРШНИ», проезд 20 рублей, льготы есть! По словам кондуктора, частник выкупил 15 автобусов, и сейчас директора разбираются с маршрутами, – пишут в соцсетях горожане. – Принимают только наличные. Карты не принимают. По словам водителей, они едут на свой страх и риск, никаких документов для легальной работы маршрута им так и не выдали».

Как уже сообщал «Новый День», после ликвидации ЧАТа «Общественный городской транспорт в ходе аукционов получил все маршруты, ранее обслуживавшиеся МУПом.

А в конце августа антимонопольщики уличили администрацию Челябинска в выдаче перевозчикам временных разрешений на обслуживание 44 автобусных и 36 троллейбусных маршрутов в обход конкурсных процедур.

В ходе проверок УФАС также выяснило, что в городе существуют две схемы автобусных маршрутов, практически дублирующих друг друга. Регулируемые и нерегулируемые маршруты совпадают по номерам, при этом стоимость проезда в первой группе автобусов устанавливают власти, они же обязывают исполнителей контракта возить льготников, во втором случае перевозчик вправе назначать свободную цену. В антимонопольном органе пришли к выводу, что такое разграничение лишь запутывает пассажиров, однако объяснить, чего хотели добиться власти, не смогли.

Сотрудники управления городского транспорта за час до конца рабочего дня оказались недоступны для комментариев. Телефон руководителя ведомства также не отвечал.

А на интерактивной карте общественного транспорта Челябинска по маршруту №15 ходят, как и заявлено в официальном расписании, всего две машины.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 23.10.17

На мучителей старушки-инвалида завели уголовное дело. / В центре Челябинска загорелся троллейбус. / Автобус с пассажирами слетел в кювет на обледенелой трассе . Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»