Группа спортсменов отравилась на турнире по футболу

Команду спортсменов из Магнитогорска госпитализировали во время соревнований.

Как передает корреспондент «Новый День», ЧП произошло на турнире по футболу, проходящем в эти дни в городе Ревда Свердловской области.

22 октября четыре члена магнитогорской команды, остановившейся в гостинице «Уральская», резко почувствовали себя плохо. Спортсменов с признаками пищевого отравления в срочном порядке доставили в близлежащую больницу.

В данный момент угрозы жизни магнитогорских футболистов нет. После врачебного осмотра и сдачи анализов спортсменов отправили домой.

Точные причины массового отравления будут известны по итогам лабораторных исследований.

В настоящий момент к расследованию инцидента уже подключилась свердловская прокуратура. Надзорное ведомство намерено проверить организацию питания в местной гостинице, а также опросить организаторов спортивного мероприятия, чтобы исключить аналогичные случаи заболевания других участников турнира.

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