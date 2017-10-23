Ученые опровергла общепринятую гипотезу эволюции, результаты исследования опубликована в журнале Nature.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», международная группа ученых из университета штата Мичиган в США в течение 30 лет отслеживала эволюцию более 68 тысяч поколений бактерий E. coli . По их словам этот срок эквивалентен более чем 1 млн лет человеческой эволюции.

«Последние результаты говорят о том, что мы ошибались в одном из фундаментальных аспектов эволюции видов», – заявляют исследователи.

Традиционно считалось, что эволюция вида замедлится и потенциально остановится после того, как его представители достигнут пикового уровня «пригодности» в выбранной ими среде. Но эксперимент E. coli показывает: хотя эволюция может замедляться, максимальной физической нагрузки может вообще не существовать. Иными словами, эволюция не останавливается.

«В нашем исследовании мы обнаружили, что, хотя популяции E. coli в нашем эксперименте развивались в очень простой среде в течение длительного времени, они все еще адаптируются к окружающей среде», – отмечают ученые.

Одно из возможных объяснений этому заключается в том, что по мере эволюции E. coli изменяют свою среду, которая, в свою очередь, способствует дальнейшей адаптации. Недавние исследования показывают, что, по крайней мере, для людей это может быть так.

Исследования могут помочь решить некоторые из самых больших проблем современного человечества: «Рак – это эволюционирующая группа клеток в вашем организме, устойчивость к антибиотикам – результат бактерий, адаптирующихся к использованию антибиотиков, а изменение климата заставляет все экосистемы адаптироваться или умирать, – говорят ученые. – Основная цель современной эволюционной биологии – предсказать или предугадать эволюционные изменения. Понимание, которое мы предоставляем в отношении скорости, повторяемости и молекулярной основы адаптации, будет способствовать лучшему пониманию этих эволюционных процессов и вызовов».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 23.10.17

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