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NewDayNews.ru

Вторник, 24 октября 2017, 08:53 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

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«Набиуллинки». Спецпроект РИА Новый День «Экономика для чайников»

«Набиуллинки». Спецпроект РИА Новый День «Экономика для чайников»

Похоже, государство собирается устроить очередную денежную реформу. Например, поменять старые банкноты на новые по выгодному для себя курсу и тем самым обнулить своё банкротство. Оно этот фокус проделывало уже не раз и, нет никаких сомнений, может повторить.

Для проведения реформы одного только введения купюр достоинством 200 и 2000 рублей, конечно, недостаточно, но новый дизайн этих банкнот намекает, что процесс только начался. Известно, что сначала этот дизайн был таким же, как у нынешних денег, но, как видим, на выходе оказался вариант «под евро». Из этого следует, что предполагается замена всего денежного ряда – ведь деньги должны быть в одном стиле. К этой же мысли подталкивает высказывание председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной о том, что дизайн купюр может меняться в ходе плановой модернизации купюр.

Ещё в её выступлении на пресс-конференции настораживает противоречие в словах о том, что «мы не планируем изменение номинального ряда, потому что считаем, что с введением в оборот купюр номиналом 200 рублей и 2000 рублей номинальный ряд будет полным», – это с одной стороны. А с другой: «на наш взгляд, будет сокращаться использование купюр номиналом 100 рублей и 1000 рублей. Но это будет зависеть от того, как эти купюры будут востребованы у людей. Мы специально сами не принимаем решения сократить выпуск в оборот того или иного номинала, мы смотрим, как люди пользуются этим».

То есть она оставляет за собой возможность изменения и денежного ряда – под предлогом того, что так захотят люди. Ну, знакомая песня. Сделать что-нибудь нехорошее «по просьбам трудящихся» – это классика. И вот, не успела она это произнести, как некие «ведущие экономисты» уже авторитетно заявляют, что «100-рублевая банкнота практически полностью себя изжила, на сегодняшний день на сто рублей практически ничего не купишь, да и 1000-рублевая купюра заметно снизила свою весомость, поэтому и решено выпускать новые денежные банкноты» (интересно, что это за эксперты такие, которые не знают, что 100-рублевая купюра очень даже востребована).

Таким образом, уже выдвинуто обоснование предстоящих изменений. А вдобавок ещё и генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук известил о вероятности смены дизайна 5000-рублевой купюры. Тогда получается, что со старым дизайном у нас остаются только бумажные 10 рублей, 50 рублей и 500 рублей. В таком случае, логично предположить, что их тоже планируется менять.

Но зачем всё это? Просто так, от скуки?

Официально речь идёт только о выпуске двух дополнительных купюр, и в качестве причины выдвигается объяснение, что, мол «между сотней и пятисоткой, а также между тысячей и 5-ю тысячами рублей на сегодняшний день слишком большой интервал». Неудобно пользоваться. Но ведь с самого начала 90-х и по сегодняшний день, то есть как минимум 25 лет, этот интервал существовал, и никого это совершенно не волновало. А тут вдруг забеспокоились. С чего бы вдруг? Переживают за людей? Но известное отношение нынешней власти к людям полностью противоречит такой идее. Значит, причина другая. Тогда, какая?

Раньше, когда у нас менялись деньги, это происходило, во-первых, при разрушении СССР и образовании Российской Федерации, и, во-вторых, по итогам гиперинфляции 90-х годов. То есть была серьёзная причина: деньги меняли, когда они теряли свою функциональность, и ими уже невозможно было пользоваться. А вот такого, чтобы деньги менялись просто так – или даже ради удобства граждан – не было ни разу.

Однако сейчас утрата функциональности в качестве причины не подходит: нельзя сказать, что сегодняшними рублями невозможно пользоваться. Скорей, проблемы с этим возникают у государства: оно утрачивает контроль над своими деньгами. Причём, виновато в этом оно само, поскольку долгое время поощряло различные манипуляции в финансовой сфере, используя их для своих потребностей. И, в конце концов, все эти наработанные приёмы стали использовать другие, для своих целей, а государство оказалось не в состоянии полностью контролировать финансовые потоки.

И теперь, видимо, планируется нечто вроде ревизии денег. Так как найти их и пересчитать затруднительно, то просто в оборот введут новые деньги, а старые выведут. Идея здесь в обнаружении накоплений, сделанных в обход государства. Крупные суммы своим поменяют, а чужим – нет. А там ведь миллиарды и десятки миллиардов (сколько их – полковников-миллиардеров). Нечто подобное провернул министр финансов СССР В. Павлов в 1991 году.

Но в то же время, вся эта история с заменой денег выглядит как-то несерьёзно. Такое ощущение, что организаторы не верят в успех, понимают, что у них ничего не получится, и всю работу делают спустя рукава. Вот эта вот история со шрифтами для новых купюр – то ли краденными, то ли бесплатными. Это явно не государственный подход. В нормальном государстве такое вообще невозможно, потому, что это удар по репутации государства и самой его основе – денежной системе. По одному из важнейших его символов. Такое делать – себя не уважать, ведь весь мир будет знать, что шрифт на рубле – краденный (ну, или бесплатный, что тоже смешно: сверхдержава, понимаешь). И это означает, что результат на самом деле не очень-то и важен. Возможно, финансовые власти просто формально выполняют распоряжение вышестоящего начальства, прекрасно понимая всю бесполезность этих мер.

А проблема здесь в том, что государство, которое пытается вернуть контроль над финансами, и люди, которые уводят финансы из-под контроля, – это одни и те же персонажи, из одного круга, только действующие в разных интересах – государственных и личных, клановых, корпоративных. Очевидно, что борьба с собой этих «нанайских мальчиков» может закончиться только их победой.

Но что-то делать всё равно надо, хотя и не вполне понятно, что именно. Правящий слой объективно заинтересован в сохранении власти, а значит, и в сохранении государства. А оно разрушается.

Процессы, происходящие сейчас в финансовой системе, создают впечатление, что система пошла вразнос. Сразу в нескольких её местах возникли разрывы, и государство вдогонку принимает меры. Кончина Резервного фонда и слияние его с ФНБ, который сам доживает последние месяцы. Банкротство сотен банков, в том числе банков первого уровня с допечатыванием триллионов рублей во спасенье. Недостаток иностранной валюты в банковской системе в связи с массовым и непрерывным выводом её за рубеж. Множественные случаи ограничения права распоряжения своими банковскими счетами для бизнесменов, предпринимателей, физических лиц, что намекает на проблемы с рублём, точней, именно с контролем над ним (и со стороны выглядит уже как паника государства).

Всё это – из-за недооценки роли денег как средства управления.

Правящий слой увлёкся обогащением: выкачивает деньги из страны и выводит богатства заграницу. Но территорию такого размера нельзя удержать без денег, управление огромной страной осуществляется только финансированием – силовые методы возможны, только если они оплачиваются. И вот сейчас правящая верхушка ощущает, что теряет рычаги управления, и пытается как-то их вернуть. При этом меры, которые оно принимает, направлены против «чужих» (против бизнеса и населения), хотя причина проблем – в действиях «своих». И можно сделать вывод, что нужного результата не будет, разложение государства продолжится.

Челябинск, Сергей Ясинский

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