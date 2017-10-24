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Вторник, 24 октября 2017, 08:53 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

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Южноуральцам пообещали на 15% увеличить зарплату

Южноуральцам пообещали на 15% увеличить зарплату

В Челябинской области ближайшие три года повысится уровень жизни населения. К такому выводу пришли чиновники при составлении прогноза социально-экономического развития региона.

Как передает корреспондент РИА , министр экономического развития Сергей Смольников уверенно заявил, что положительные изменения в экономике в ближайшем будущем на себе почувствует каждый южноуралец.

Предполагается, что к 2020 году уровень безработицы составит не более 1,5%. Рост заработной платы в реальном выражении с учетом индекса потребительских цен в 2017 году достигнет 102,4%, в последующие годы прирост составит около 1%.

«В номинальном выражении к 2020 году зарплата увеличится на пять тысяч рублей, – заверил г-н Смольников. – Мы предполагаем, что эта сумма составит 38 тысяч рублей по базовому прогнозу».

В соответствии с этим реальные располагаемые доходы населения вырастут в 2018 году на 0,7%, в 2019 году – на 1,3%, а в 2020 году – на 1,8%.

В среднесрочной перспективе чиновник также спрогнозировал восстановление потребительского спроса, в том числе за счет кредитной активности.

Челябинск, Юлия Димова

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