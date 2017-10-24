Уральские связисты сделали ставку на цифровую экономику

Уральские связисты объявили о новой стратегии в работе с госзаказчиками в цифровой повестке дня. Для этого в структуре «МегаФона» появилось отдельное направление – дирекция по развитию бизнеса в государственном сегменте и специальным проектам. На Урале это подразделение возглавит Евгений Иванов, имеющий 15-летний опыт работы в телекоме. Главная задача топ-менеджера – развивать и внедрять интеграционные услуги «МегаФона» для госслужб и бизнеса в условиях цифровизации.

«Сегодня именно государство выступает законодателем моды в развитии цифровых технологий, являясь заказчиком многих прорывных идей и цифровизации экономики. Мы идем в ногу со временем и уже разработали решения для современной урбанистики и управления регионами, которые повысят комфорт проживания горожан, и в целом качество государственного управления. Большие данные, беспроводные и облачные сервисы, телемедицина, «умные» и безопасные города и регионы – наши ключевые направления в работе», – рассказал Евгений Иванов.

По данным консалтинговой компании BCG, по уровню развития цифровой экономики Россия занимает 39 место в мире из 85. Отставание от лидеров цифровизации – Южной Кореи, Дании, Великобритании, Швеции, Норвегии 5-8 лет. Урал относится к развивающимся регионам, но первенство в России сохраняют Москва и Санкт-Петербург.

««МегаФон» – лидер по внедрению новейших технологий связи. Развитая инфраструктура и опыт в реализации крупномасштабных государственных проектов, собственные разработки позволяют нам быть активными участниками правительственной программы по цифровизации ключевых отраслей экономики страны. А после создания в компании специального направления мы совместно с государством и коллегами по телекому еще активнее продолжим устранение цифрового неравенства в малых населенных пунктах, используя технологические инновации и новые подходы», – отметил директор Уральского филиала «МегаФона» Валерий Величко.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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