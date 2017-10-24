Пьяная автоледи сбила ребенка и сбежала

В Красноармейском районе сбили школьника на «зебре».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожный инцидент произошел в минувшие выходные в селе Бродокалмак.

15-летний мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Могильникова, когда его сбила машина. Виновник аварии с места происшествия скрылся.

С многочисленными ушибами и черепно-мозговой травмой несовершеннолетнего госпитализировали.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали 33-летнюю местную жительницу, управлявшую автомобилем в пьяном виде.

На сбежавшую с места аварии женщину составили административный протокол, сообщает газета «Маяк».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 24.10.17

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