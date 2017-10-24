Четырем южноуральцам, изнасиловавшим 13-летнюю девочку, вынесли приговор

В Кыштыме вынесли приговор насильникам 13-летней школьницы.

Как уже сообщал РИА «Новый День», преступление произошло в августе 2016 года в микрорайоне Коноплянка. Четверо парней в возрасте 16, 17 лет и 21 года заманили знакомую девочку в лес и там над ней надругались. О преступлении в дежурную часть полиции сообщил неизвестный мужчина. Сама школьница была до предела напугана и рассказала об изнасиловании лишь близкой подруге. Та сообщила о случившемся матери девочки.

В отношении четырех насильников возбудили уголовное дело по пункту «а», части 4 статьи 131 УК РФ – «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, группой лиц».

Трех несовершеннолетних отправили под домашний арест, их более взрослого сообщника 21 года заключили под стражу. Длительное время молодые люди отказывались от дачи показаний, однако впоследствии признали вину.

Накануне Кыштымский городской суд приговорил двух несовершеннолетних парней к 8 годам лишения свободы в воспитательной колонии, еще одному, уже достигшему 18 лет, дали 7,5 лет тюрьмы в колонии общего режима. Самого старшего насильника отправили на 13,5 лет в колонию строгого режима.

Челябинск, Юлия Димова

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