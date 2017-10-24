Серийного «подрывника», поставившего на уши полицию Копейска, отправили за решетку

В Копейске вынесли суровый приговор телефонному террористу.

Как уже сообщал «Новый День», звонок о заложенной бомбе в здании ОМВД Копейска по улице Ленина поступило в июле текущего года.

К месту потенциального взрыва съехались все экстренные службы. Территорию оцепили, из отдела полиции эвакуировали порядка 50 сотрудников. Однако тревога оказалась ложной.

По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбудили уголовное дело. Подозреваемым оказался 28-летний горожанин, ранее четырежды судимый за аналогичное преступление.

Очередную телефонную атаку лжеминер затеял во время пьянки в поселке Железнодорожный.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, с учетом позиции гособвинителя подсудимый приговорен к 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в областном суде.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 24.10.17

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