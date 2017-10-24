На Южном Урале на охраняемой стоянке взорвали гранату

В Карабаше на автомобильной парковке прогремел взрыв.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, сообщение о ЧП в районе дома №25 по улице Металлургов поступило в дежурную часть накануне около 5 утра.

В результате взрыва повреждены четыре автомобиля – три иномарки и отечественная легковушка. Пострадавший нет.

Прибывшие на место силовики обнаружили на месте взрыва фрагменты ручной гранаты. Вещдоки направлены на экспертизу.

Кому и для чего понадобилось взрывать охраняемую стоянку, в ближайшее время предстоит выяснить следователям.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 24.10.17

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