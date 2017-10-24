Южноуралец, спрятавший убитого младенца в вагоне поезда, предстанет перед судом 

Житель Копейска ответит в суде за зверское убийство четырехмесячного сына.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла в марте 2013 года. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения задушил подушкой плачущего в кроватке малыша.

Пытаясь скрыть следы преступления, горожанин положил труп в детскую переноску и отправился на железнодорожный вокзал. Тело ребенка челябинец сбросил с моста в товарный вагон. Спустя несколько дней мертвого младенца обнаружили работники «Среднеуральского медеплавильного завода» в городе Ревда Свердловской области, куда прибыл грузовой состав.

Исчезнувшего ребенка никто не хватился.

Преступление раскрыли почти через 4 года, когда неблагополучные родители малыша начали продавать квартиру, где был зарегистрирован ребенок. Отметим, погибший малыш – четвертый у матери. В отношении троих сыновей 10, 11 и 12 лет от первого брака женщина лишена родительских прав. После смерти сына челябинка родила его отцу еще одного ребенка. В настоящее время двухлетний малыш изъят из семьи. Нерадивую мать лишили прав на последнего ребенка.

Между тем, задержанный отец семейства дал признательные показания. За убийство малолетнего возбуждено уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре региона, также южноуральца обвинили в причинении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, в январе 2017 года, находясь в гостях, детоубийца до полусмерти избил приятеля.

После утверждения обвинительного заключения материалы дела направлены в суд.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 24.10.17

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