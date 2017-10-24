Южноуральский подросток пытался зарезать брата  

В Челябинской области подросток едва не убил брата.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, инцидент произошел вечером 21 октября в поселке Уфимский Верхнеуральского района.

Братья 15 и 18 лет распивали спиртное, когда между ними произошла ссора. В ходе конфликта неадекватный подросток схватил кухонный нож и воткнул его в спину обидчика. Потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. В настоящий момент состояние парня стабилизировалось.

В отношении подростка возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Следователь направил ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения.

В ходе расследования также будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление.

Челябинск, Юлия Димова

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