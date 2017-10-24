XXI век: в Чебаркуле мать-одиночка три месяца готовила детям еду на костре

В Чебаркуле семью лишили последних благ цивилизации в полуразрушенном доме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 44-летняя женщина с двумя детьми, младшему из которых всего 3 года, вместе с пожилой матерью ютится в ветхом домике.

И без того бедствующую семью (мать-одиночка не имеет постоянной работы) в июле этого года лишили электроэнергии за долг в 15 тысяч рублей.

Так как печью дом не оборудован, хозяйке пришлось готовить еду на всю семью, как в каменном веке. Женщина соорудила во дворе кострище из кирпичей, варила на нем детям кашу, кипятила чайник. Ситуация осложнялась в период дождей: самодельная плита то и дело норовила «выключиться».

Уже осенью о бедственном положении семьи узнали волонтеры. Общественники в соцсетях объявили сбор денег на оплату долга за электричество. Нужную сумму удалось собрать всего за два дня, сообщает газета «Южноуралец».

Причем деньги приходили не только от жителей Челябинской области, но даже с Крымского полуострова.

Чего не скажешь о чебаркульских чиновниках – они семьей вообще не интересовались. Городская администрация ограничилась лишь тем, что бесплатно предоставила волонтерам специальный подъемник для подключения дома к электричеству. Неисправную проводку и старый электросчетчик в доме также заменили неравнодушные жители.

Челябинск, Юлия Димова

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