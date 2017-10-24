ФАС: челябинская служба незаконно получила за снос киосков 13 миллионов

На чиновников администрации Челябинска завели дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, муниципальные задания на выполнение работ по разборке, перемещению и хранению несанкционированных торговых объектов комитет по управлению имуществом администрации города передал в МБУ «Служба демонтажа и землеустройства».

В ходе проверки установлено, что устав муниципального учреждения и работы на выполнение муниципальных нужд утверждены с нарушением бюджетного кодекса РФ и Закона о контрактной системе.

В УФАС полагают, что рынок демонтажа торговых объектов является конкурентным, а значит, другие фирмы также имеют право предложить свои услуги. Между тем, задания выполнялись в обход конкурсных процедур. В результате за 2016-2017 год МБУ была выделена субсидия в размере более 13 миллионов рублей.

В июле текущего года антимонопольщики направили в КуиЗО предупреждение, однако чиновники его не исполнили. В данный момент возбуждено административное дело по части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции. Рассмотрение дела назначено на 27 ноября.

Добавим, в настоящий момент УФАС также проверяет работу другого челябинского учреждения – МКУ «Городская среда» после поступившей информации о нарушения закона в части совмещения функций органа власти и предпринимательской деятельности.

Челябинск, Юлия Димова

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