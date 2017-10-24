В Челябинске иномарка влетела в трамвай, есть пострадавшие

В Челябинске легковушка столкнулась с трамваем.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД города, дорожная авария произошла накануне вечером на улице Труда в районе Челябинского областного суда.

39-летний мужчина за рулем Daewoo Nexia, разворачиваясь на путях, не уступил дорогу трамваю 22-го маршрута. Удар пришел в левый бок иномарки.

В результате столкновения травмы получили два пассажира автомобиля. После медицинского осмотра пациентов направили на амбулаторное лечение. По предварительным данным, пассажиры трамвая в аварии не пострадали.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, подсчитывается ущерб.

Челябинск, Юлия Димова

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