Утратил доверие: главе Красноармейского района грозят отставкой

Руководителя администрации Красноармейского района жестко отчитали за мерзнущих селян.

Как уже сообщал «Новый День», проблемы с центральным отоплением возникли в шести домах, расположенных по улице Ленина в селе Миасское.

С приходом холодов около десятка семей вынуждены обогреваться электроприборами. В настоящий момент температура в помещениях не превышает 14 градусов.

В ходе разбирательств выяснилось, что еще в 2016 году чиновники предложили жителям на собственные деньги газифицировать частный сектор. Стоимость оборудования на одну семью составила, минимум, 150 тысяч рублей. В итоге подключить газ смогли только в 30 с небольшим домах, оформив кредиты под «льготные» 12%, другие решили повременить с установкой.

Жители Миасского отмечают, что больше всего их возмущает даже не отсутствие тепла в домах, а лицемерие местных чиновников.

В начале октября селяне обратились с коллективной жалобой к заместителю главы района по ЖКХ и строительству Олегу Диндиберину. Тот пообещал, что вопрос будет решен и тепло в домах Миасского обязательно появится. Однако уже через два дня на улице начали работать экскаваторы: коммунальщики приступили к демонтажу теплотрассы. В результате несколько домов полностью отрезали от центрального отопления.

Накануне в общественной палате региона прошел круглый стол по вопросам отопительного периода в Миасском.

Присутствовавший глава Красноармейского района Юрий Сакулин вместе с замом по ЖКХ продолжали настаивать на том, что о выводе теплотрассы из эксплуатации местных жителей оповестили заблаговременно. Соответствующие уведомления якобы рассылались еще в июле 2016 года, правда, большинство из них не были подписаны получателями.

Более того, в документе шла речь об отключении центрального отопления именно в 2016 году, при этом зимой прошлого года тепло в жилой сектор Миасского подавалось без перебоев.

Ко всему прочему, глава муниципалитета заявил, что теплотрасса находится в аварийном состоянии, ее ремонт обойдется как минимум в 4 миллиона рублей, а в местном бюджете нет таких средств. В ответ эксперты заявили, что районные власти обязаны следить за коммуникациями, проводить ежегодный ремонт, а не доводить сети до аварийного состояния. Также необходимо было поставить в известность главу региона, чего Сакулин не сделал. Кроме того, руководителя муниципалитета упрекнули в демонтаже теплотрассы без согласования со всеми без исключения жителями. С каждым из них чиновник был обязан встретиться индивидуально. По мнению общественников, за игнорирование жалоб населения и срыв отопительного сезона глава муниципалитета, а также его зам могут поплатиться своим креслом. Общественники изъявили желание направить губернатору предложение «принять в отношении Сакулина кадровое решение в связи с утратой доверия», добавив, что такое решение давно назрело.

На восстановление отопления в 6 домах по улице Ленина чиновникам дали 10 дней. А на время проведения работ властям рекомендовано объявить режим повышенной готовности к ЧС.

Напомним, в неотапливаемых домах замерзают работники бюджетной сферы, в том числе пенсионерка, многодетная семья, мать-одиночка и семья с «особым» ребенком.

Челябинск, Юлия Димова

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