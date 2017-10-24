На Урале убийцу нашли в постели с трупом

Жительница Магнитогорска зарезала кавалера, разделась и легла с ним спать

Как передает корреспондент РИА «Новый День», шокирующий случай произошел в одной из квартир на улице Вознесенской.

Гражданские супруги, не имеющие детей, решили с утра выпить, но в ходе пьянки поссорились.

Зная крутой нрав своего кавалера, не раз поднимавшего на нее руку, женщина выбежал в подъезд, откуда позвонила своей матери и сестре. Когда пьяный дебошир уснул, горожанка вернулась в квартиру и принялась готовить завтрак.

Спустя некоторое время мужчина проснулся и продолжил ссору. На претензии женщина отреагировала неожиданно. Она схватила нож, толкнула мужчину на диван и дважды вонзила лезвии ему в грудь и живот. После этого женщина разделась и легла к мертвому возлюбленному.

Приехавшие родственники решили, что пара спит. «Разбудив хозяйку, они стали будить мужчину, но тот не просыпался. Когда подняли одеяло, увидели кровь», – цитирует «Верстов. Инфо» старшего следователя Правобережного района Магнитогорска Андрея Кожевникова.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Подозреваемую отправили в СИЗО. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Известно, что пара была вместе около 10 лет.

Челябинск, Юлия Димова

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