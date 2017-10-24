Главврач Красноармейской ЦРБ осужден за растрату

В Челябинской области вынесли приговор главврачу районной больницы.

Как уже сообщал «Новый День», руководитель Красноармейской ЦРБ был задержан во время обысков, проходивших в учреждении в апреле 2015 года. Дмитрию Балабанову инкриминировали растрату с использованием служебного положения, после чего отстранили от должности.

По данным следствия, в период с июля 2013 по ноябрь 2014 года главврач присвоил свыше 115 тысяч рублей, начисляя зарплату не работающему в больнице сотруднику.

В судебном заседании обвиняемый вину не признал.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Красноармейского райсуда, за растрату бюджетных денег главу медучреждения лишили права работать в органах местного самоуправления, а также занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 2 года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящую инстанцию.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 24.10.17

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