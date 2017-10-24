Конгресс-холл с ТРК и аквапарком обойдется Челябинску в 7 миллиардов

Совет по улучшению инвестклимата Челябинской области одобрил проект строительства конгресс-холла.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главы региона, в рамках подготовки южноуральской столицы к предстоящим в 2020 году саммитам ШОС и БРИКС на набережной реки Миасс появится масштабный общественно-деловой центр.

Напомним, по решению губернатора Бориса Дубровского для этих целей создано хозяйственное партнерство «Конгресс-холл». На прошлой неделе состоялось установочное заседание наблюдательного совета партнерства, были определены задачи и цели реализации проекта.

По словам гендиректора хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» Виталия Передерия, центр станет уникальной, современной площадкой, главным местом встречи глав государств на саммитах и знаковым объектом для всего города. За основу будет взят проект победителя архитектурного конкурса Archchel-2020.

Общая площадь центра составит 110 тысяч квадратных метров Объект будет включать в себя культурно-зрелищный центр на 2,5 тысячи мест, выставочный комплекс, ресторан и конференц-зал, гостиницу на 300 номеров и торговый центр, а также офисно-деловой центр класса В+, апартаменты, фитнесс-зону, аквапарк, многоуровневую парковку почти на 1,5 тысячи машиномест и другие помещения.

Общая стоимость проекта составит около 7 миллиардов рублей. Себестоимость строительства – 62,2 тысяч рублей за квадратный метр. Предполагается, что часть объекта недвижимости – чуть более 80% от общей площади будет продана с целью покрытия понесенных затрат, а выручка формироваться от сдачи в аренду офисных помещений.

Между тем, для повышения инвестиционной привлекательности необходима господдержка в части выделения участка земли под строительство, предоставления налоговых льгот, подключения к инженерным сетям, информационная и консультационная поддержка.

Глава правительства Челябинской области еще раз отметил, что представленный проект востребован, не только, как место проведения предстоящих саммитов и других крупных мероприятий федеральной повестки. Он также может стать архитектурной доминантой города и знаковым местом для жителей и гостей благодаря удобному расположению рядом с набережной и прогулочной зоной. Участники инвестсовета единогласно поддержали представленный проект.

Кроме того, на заседании совета рассматривался проект компании «Втор-Ком» по увеличению производственных мощностей предприятия по выпуску нетканых материалов.

Разметить производство предполагается в «Парке индустриальных инноваций Малая Сосновка». В результате будет создано около 70 новых рабочих мест. Общий бюджет проекта составит 570 млн рублей. Инвесторы намерены ввести производство в эксплуатацию уже в конце 2018 года.

Челябинск, Юлия Димова

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