В Челябинске отменили  приговор полицейскому, повышавшему  показатели  с помощью наркотиков  

В Челябинске отменили приговор сотруднику полиции, улучавшему показатели работы с помощью наркотиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Наиля Курманова и отменил приговор Калининского районного суда 28 июня 2017 года, признавшего экс-полицейского виновным в незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере, а также в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, летом 2015 года старший оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции Калининского района приобрел наркотики и передал наркозависимым в обмен на явки с повинной по нераскрытым преступлениям. Таким образом, считают следователи, полицейский улучшали служебные показатели.

Суд первой инстанции назначил Курманову наказание в виде 11,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 500 тысяч рублей.

Сегодня Челябинский областной суд отменил этот вердикт. Причина отмены приговора – существенные нарушения судом первой инстанции норм уголовно-процессуального закона, в том числе права на защиту. Дело направлено на новое рассмотрение.

Челябинск, Павел Зварзин

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