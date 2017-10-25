В травмпункте Челябинска ребенку отказались ставить прививку от столбняка

В Челябинске маленькая девочка осталась без прививки после укуса белки.

Как сообщили РИА «Новый День» в ЧОРО «Союз добровольцев России», на низкое качество медицинского обслуживания пожаловались родители двухлетней девочки.

Накануне вечером семья прогуливалась по парку Гагарина, ребенок с рук кормил белок. В какой-то момент пушистый зверек укусил девочку за палец. Пострадавшую отвезли в больницу. В травмпункте поликлиники №1 малышке обработали рану, но прививку от столбняка ставить не стали. Доктор заявил, что в больнице нет противостолбняковой сыворотки.

В результате челябинцам пришлось делать прививку за деньги в частной клинике.

Общественники уже подготовили обращение в министерство здравоохранения Челябинской области с просьбой провести проверку на предмет обеспечения лечебных учреждений соответствующими вакцинами.

Отметим, столбняк – тяжелое бактериальное инфекционное заболевание, характеризующееся резкими судорожными сокращениями мышц. Заражение происходит при проникновении возбудителя через поврежденную кожу или слизистые оболочки. Особенно опасно загрязнение рваных и колотых ран.

Столбняком чаще болеют дети в возрасте от 3 до 7 лет. В этом возрасте они особенно подвижны и чаще получают различные травмы.

Челябинск, Юлия Димова

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