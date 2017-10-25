В Челябинске обнаружили почтовый наркоканал

В Челябинске задержали контрабандиста с крупной партией психотропных веществ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе челябинской таможни, крупный канал поставки наркотиков из Европы в Россию пограничники пресекли совместно с сотрудниками транспортной полиции. Наркосбытчики отправляли пакетики с таблетками и порошком под видом детских товаров.

Один из наркодилеров был задержан с поличным в момент получения посылки в одном из почтовых отделений Челябинска.

Согласно сопроводительным документам, в международном почтовом отправлении значился детский конструктор. Однако помимо игрушки внутри коробки находились пакеты с веществами голубого и темно-зеленого цвета: гашиш, амфетамин и экстази.

В ходе дальнейшей спецоперации оперативники перехватили еще 7 аналогичных посылок, в том числе с марихуаной и кокаином. Общий вес контрабанды составил 26 килограммов. Стоимость такой партии на «черном» рынке превышает 40 миллионов рублей.

Задержанный наркосбытчик заключен под стражу. По фактам контрабанды наркотиков в особо крупном размере в отношении преступной группы возбуждено 8 уголовных дел. В настоящий момент ведутся следственный действия, устанавливаются личности подельников.

Челябинск, Юлия Димова

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