В Челябинске из салона связи похитили десятки смартфонов

В Челябинске из салона «Евросети» украли дорогостоящие телефоны.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД города, преступление произошло минувшей ночью на улице Чичерина. Неизвестный разбил стеклянную дверь павильона и вынес из помещения салона сотовой связи 67 смартфонов.

На место происшествия прибыл наряд полиции, однако налетчик успел скрыться. Причиненный магазину ущерб оценили в 250 тысяч рублей.

В настоящее время по факту кражи со взломом возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, полицейские опрашивают свидетелей, ведутся поиски похитителя.

Челябинск, Юлия Димова

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