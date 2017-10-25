Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 25 октября 2017, 12:44 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

, , , , , ,

В Челябинске из салона связи похитили десятки смартфонов

В Челябинске из салона связи похитили десятки смартфонов

В Челябинске из салона «Евросети» украли дорогостоящие телефоны.

Как сообщили РИА в пресс-службе УМВД города, преступление произошло минувшей ночью на улице Чичерина. Неизвестный разбил стеклянную дверь павильона и вынес из помещения салона сотовой связи 67 смартфонов.

На место происшествия прибыл наряд полиции, однако налетчик успел скрыться. Причиненный магазину ущерб оценили в 250 тысяч рублей.

В настоящее время по факту кражи со взломом возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, полицейские опрашивают свидетелей, ведутся поиски похитителя.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 25.10.17

В Челябинске обнаружили почтовый наркоканал. / В травмпункте Челябинска ребенку отказались ставить прививку от столбняка. / 25 октября ожидаются следующие события – Челябинск.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , ,

Новости партнеров

Челябинск, все новости

На Южном Урале за долги арестовали многодетную мать

В Челябинске задержали серийного педофила

Пытка Гитлером: экс-сенатор Цыбко пожаловался суду на условия содержания в СИЗО

В центре Челябинска на три недели ограничили проезд автотранспорта
Все новости