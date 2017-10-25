На Урале женщина убила подростка, вломившегося к ней в дом

В Челябинской области расследуют убийство молодого человека, пробравшегося в дом к незнакомым людям.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском следственном отделе, трагедия произошла в ночь на 24 октября в поселке Нижний Уфалей. Супруги поздно вернулись из гостей домой. Пока муж укладывался спать, хозяйка отправилась доить козу. Вернувшись, женщина обнаружила в доме постороннего человека и попыталась вызвать полицию, однако незнакомец ей помешал. Он выбил из рук хозяйки телефон, толкнул ее, заскочил в комнату, где уже спал муж, и несколько раз ударил его по лицу. Хозяйка схватила со стола нож и ударила им злоумышленника в спину. Как выяснилось позже, лезвие задело легкое.

В следующее мгновение молодой человек стремительно выбежал из дома и побежал к ждавшим его в машине друзьям. Те вызвали приятелю «скорую», однако спасти его не удалось. Молодой человек скончался по пути в больницу.

Погибшим оказался 17-летний подросток. Что ему нужно было среди ночи в чужом доме, пока остается загадкой. Известно, что парень ранее не судим, характеризуется положительно. Также установлено, что в ту ночь в доме селян ничего не пропало.

По факту убийства при превышении пределов необходимой самообороны на женщину завели уголовное дело. Отметим, санкция статьи части 1 статьи 108 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Подозреваемую оставили под подпиской о невыезде.

Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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