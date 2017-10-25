В центре Челябинска на три недели ограничили проезд автотранспорта

В Челябинске закрыто движение на оживленном перекрестке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в связи с работами по строительству дренажной канализации частично перекрыт перекресток улиц Свободы и Труда по направлению к Площади павших революционеров. По предварительным данным, ремонтные работы продлятся до 15 ноября.

Челябинцев просят заранее продумывать пути объезда перекрытого участка дороги.

Челябинск, Юлия Димова

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