Пытка Гитлером: экс-сенатор Цыбко пожаловался суду на условия содержания в СИЗО

В Челябинском областном суде началось рассмотрение жалобы осужденного за взятки бывшего члена Совфеда РФ.

Как уже сообщал «Новый День», 3 августа Озерский городской суд приговорил Константина Цыбко к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима с выплатой в доход государства 70 миллионов рублей. Также осужденный лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на 3 года.

В суде установлено, что в 2012 году Цыбко получил от Евгения Тарасова 17,5 миллионов рублей за оказание содействия в назначении его на должность главы администрации Озерска. Кроме того, Цыбко получил от предпринимателя Олега Лакницкого взятку в сумме 10 миллионов рублей за лоббирование его коммерческих интересов и создание благоприятных условий для развития бизнеса.

Цыбко и его адвокаты подали апелляцию в областной суд, настаивая на невиновности экс-сенатора.

Прокуратура подала встречное представление, настаивая на ужесточении приговора Цыбко.

Сегодня в полдень коллегия из трех судей приступила к рассмотрению жалобы бывшего члена Совета Федерации от Челябинской области. В первые полчаса заседания Константин Цыбко успел пожаловаться суду на ущемление прав заключенных. Цыбко, в настоящий момент находящийся в СИЗО-1, по каналу видеосвязи заявил, что во время подготовки к рассмотрению апелляции на обвинительный приговор ему все время чинил препятствия.

Например, подселили сокамерника в то время, как он письменно просил начальника изолятора о единоличном заключении в связи с использованием персональных данных третьих лиц, указанных в материалах дела. Также у экс-сенатора возникли технические проблемы при подготовке апелляции. Цыбко заявил, что до недавнего времени у него не было стола и стула. Кроме того, он не может нормально сходить в туалет – сломан санузел.

Также Цыбко отметил, что содержится в камере площадью 7 квадратных метров, а его сосед интересуется «творчеством» Гитлера. Рассмотрение апелляционной жалобы сенатора-взяточника продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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