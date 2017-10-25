В Челябинске задержали серийного педофила

Жителя Челябинска задержали по подозрению в надругательстве над детьми.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних произошли в Советском и Курчатовском районах в период с июня по октябрь 2017 года.

В результате действий педофила пострадали трое мальчиков 11-12 лет. По фактам насильственных действий в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, а также развратных действий следователи возбудили два уголовных дела.

В ходе оперативных мероприятий задержан подозреваемый в тяжком преступлении. Им оказался 53-летний житель областного центра, работавший уборщиком в парке имени Пушкина. В настоящий момент челябинец водворен в ИВС.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения. Также устанавливается причастность педофила к аналогичным преступлениям.

Всех, кто располагает информацией по данным уголовным делам, просят сообщать по телефонам: 779-76-50, 779-76-44, 266-71-85.

Челябинск, Юлия Димова

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