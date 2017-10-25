На Южном Урале за долги арестовали многодетную мать

Суд отправил жительницу Еткульского района за решетку на 10 суток.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСПП Челябинской области,41-летнюю женщину из поселка Биктыш признали виновной в неуплате средств на содержание несовершеннолетних.
В суде установлено, что женщина является матерью пятерых детей, однако алименты с нее взыскивают лишь в пользу 16-летнего сына, последние три года находящегося в приюте.
За остальными детьми присматривают родственники. Сама мать беспробудно пьянствует. Частный дом, где она некогда жила с детьми, превратился в руины: окна без стекол, проемы заколочены досками, щели заткнуты одеялами.
На еду и алкоголь селянка зарабатывает, помогая одинокому соседу пенсионного возраста уборкой по дому и мелким ремонтом. В свою очередь, выплачивать деньги собственному сыну женщина даже не думает.
С 2014 года долг по алиментам вырос до 400 тысяч рублей. Приставы, не сумев уговорить должницу побеседовать с ними добровольно, силком доставили ее в отдел. Пока женщину везли, она несколько раз пыталась сбежать. На нерадивую мать был составлен протокол за воспрепятствование законной деятельности должностного лица. Впоследствии возбудили в отношении должницы и алиментное дело. За побег от пристава женщине выписали штраф в размере 1 тысячи рублей, за неуплату денег ребенку – административный арест.
Отметим, после выхода на свободу у селянки есть два месяца, чтобы приступить к погашению задолженности. В противном случае, она станет фигурантом уголовного дела и может на год отправиться в колонию.
Челябинск, Юлия Димова
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